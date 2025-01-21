Черняховца хотят направить на принудительное лечение за попытку убить родителей

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Прокуратура направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 30-летнего жителя Черняховска, который пытался убить своих родителей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, 24 декабря 2023 года житель Черняховска с целью завладения денежными средствами и сотовыми телефонами своих родителей напал на отца и нанес ему удар ножом в область шеи. После этого, угрожая матери ножом, мужчина заставил передать ему банковскую карту и перевести на нее денежные средства, после чего нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи и туловища. Женщина, притворившись мертвой, после ухода сына смогла сообщить о случившемся прохожим, которые вызвали экстренные службы», — рассказали в прокуратуре.

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