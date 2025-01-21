Гвардейский суд взыскал компенсацию в пользу школьницы, получившей травму на уроке

В Гвардейске суд постановил взыскать компенсацию в пользу школьницы, получившей травму во время урока физкультуры. Права девочки защитила прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуру с жалобой обратилась мать школьницы. В ходе проверки было установлено, что в мае 2024 года на уроке физкультуры в школе № 2 Гвардейска 8-летний учащийся бросил пластиковую бутылку в голову своей одноклассницы. В результате у девочки диагностировали ушибленную рану. В связи с этим прокурор района внес представление директору школы, а также обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 50 тыс. рублей со школы и родителей одноклассника в равных частях. Кроме того, по результатам рассмотрения представления два должностных лица образовательного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.