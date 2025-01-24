Суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП у «Планеты» в Калининграде

Суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП у «Планеты» в Калининграде
Фото: Калининградский областной суд
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Суд вынес приговор водителю, устроившему смертельное ДТП возле развлекательного комплекса «Планета» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Суд установил, что вечером 13 августа 2024-го водитель «Мерседеса» двигался по улице Черняховского со стороны площади Василевского в сторону улицы Иванникова и в районе дома № 14 не справился с управлением. Автомобиль пересёк проезжую часть и выехал сначала на встречную полосу, затем — на тротуар. По нему в тот момент шли четыре человека.

Обвиняемый совершил на них наезд. В результате инцидента трое пострадавших получили тяжёлые телесные повреждения, ещё одна женщина скончалась позже в больнице. Отмечается, что водитель автомобиля во время аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд квалифицировал его действия по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнёс полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние его здоровья, добровольное возмещение потерпевшим имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, принесение им своих извинений, оказание материальной помощи при организации похорон. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

«Приговором Ленинградского районного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в колонии —поселении с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 8 месяцев. Кроме того, суд с учетом выплаченной добровольно осужденным суммы взыскал в пользу одной из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Напомним, вечером 13 августа на ул. Черняховского 33-летний калининградец, управляя автомобилем «Мерседес» в состоянии наркотического опьянения, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погибла 50-летняя туристка из Хабаровска, еще троим пешеходам причинены переломы и другие травмы. Полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении водителя под стражу.

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