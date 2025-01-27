В регионе пресекли «канал контрабанды стратегически важных товаров» (фото)

Все новости по теме: Контрабанда
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

Калининградские таможенники пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

«Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями», — говорится в сообщении.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений в 500 метрах от пограничной реки Неман был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарём-сырцом общим весом более 260 килограммов. «Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса. По заключению специалистов Пограничного управления, данный вид упаковки полностью идентичен ранее изъятым партиями контрабандного товара. Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью не менее 340 тысяч рублей и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США», — добавили в пресс-службе.

Также пограничники выявили и изъяли у нарушителей боевой пистолет иностранного производства, наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter