В регионе пресекли «канал контрабанды стратегически важных товаров» (фото)

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

Калининградские таможенники пресекли канал контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов через государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

«Несколько жителей Калининградской области, которые специализировались на незаконном перемещении товаров в Литовскую Республику, в пограничной зоне на территории Советского и Славского городских округов организовали склады с янтарем и табачными изделиями», — говорится в сообщении.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в одном из нежилых помещений в 500 метрах от пограничной реки Неман был обнаружен схрон с подготовленным к переправе янтарём-сырцом общим весом более 260 килограммов. «Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса. По заключению специалистов Пограничного управления, данный вид упаковки полностью идентичен ранее изъятым партиями контрабандного товара. Кроме этого, у участников теневого бизнеса обнаружены более пяти тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью не менее 340 тысяч рублей и денежные средства в иностранной валюте в размере 18 тысяч долларов США», — добавили в пресс-службе.

Также пограничники выявили и изъяли у нарушителей боевой пистолет иностранного производства, наркотические средства общим весом более 11 граммов, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления. В отношении задержанных проводятся процессуальные действия.