Калининградка потеряла на «инвестициях» более 13 миллионов рублей

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39-летняя калининградка поверила мошенникам, которые предложили ей заработать на инвестициях. В результате женщина потеряла более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило поступило заявление от жительницы областного центра. Женщина сообщила, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года лишилась более 13 миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что с калининградкой в мессенджере связался неизвестный мужчина, который представился инвестором. Он предложил ей вложить свои сбережения в криптовалюту на выгодных условиях. Поверив аферисту, женщина перевела на неустановленный криптокошелек более 13,4 миллионов рублей. Когда заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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