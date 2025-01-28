Калининградка потеряла на «инвестициях» более 13 миллионов рублей

39-летняя калининградка поверила мошенникам, которые предложили ей заработать на инвестициях. В результате женщина потеряла более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило поступило заявление от жительницы областного центра. Женщина сообщила, что в период с мая 2024 года по январь 2025 года лишилась более 13 миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что с калининградкой в мессенджере связался неизвестный мужчина, который представился инвестором. Он предложил ей вложить свои сбережения в криптовалюту на выгодных условиях. Поверив аферисту, женщина перевела на неустановленный криптокошелек более 13,4 миллионов рублей. Когда заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».