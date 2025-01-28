В пользу пенсионерки, сбитой подростком на скутере, хотят взыскать полмиллиона (фото)

В пользу пенсионерки, сбитой подростком на скутере, хотят взыскать полмиллиона (фото)
Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области
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Прокуратура Ленинградского района Калининграда добивается взыскания компенсации морального вреда в пользу пожилой женщины, которую сбил подросток на скутере. Речь идёт о сумме в 500 тыс. рублей, которую должны заплатить родители виновника ДТП, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что 17 декабря 2024 года по ул. Нарвской в Калининграде 14-летний водитель скутера, не имеющий водительских прав, допустил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 76-летняя пенсионерка получила множественные переломы. Прокурор района обратился в суд с иском в интересах заявительницы. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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