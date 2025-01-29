Девять регионов России подверглись атаке беспилотников ВСУ

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Ночью 29 января силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 — над территорией Курской области, 27 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Тверской области, 4 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении.

В Смоленской области, по предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Смоленская АЭС сообщила, что работает в штатном режиме на фоне атаки БПЛА на регион. В Белгородской области был ранен один мирный житель. В двух квартирах выбиты окна, осколками посечены четыре автомобиля.

Временные ограничения на приём и отправление рейсов вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга.

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