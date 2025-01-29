В Черняховске жильцы хотят взыскать с УК больше миллиона за две залитые квартиры

В Черняховске жильцы двух квартир обратились в суд, чтобы взыскать с управляющей компании ущерб, причиненный в результате залития квартиры. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Иск к УК «Инстер-Сервис» о взыскании убытков и компенсации морального вреда подали два жильца. В обоснование требований они указали, что являются собственниками квартир № 2 и 7 в многоквартирном доме, который находится в управлении ответчика. В сентябре 2024 года при запуске воды в систему отопления дома, которая не была должным образом подготовлена (отсутствовали смонтированный в систему тепловой счетчик и часть трубопровода), произошло залитие жилых помещений истцов. При этом управляющая компания, не оспаривая вину, в добровольном порядке отказалась возместить ущерб.

Истцы обратились в суд за защитой своих прав и просят взыскать с УК сумму причиненного ущерба — более 1 000 000 рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 февраля.