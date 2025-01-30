Четверо жителей области задержаны за культивацию, производство и сбыт наркотиков

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области совместно с наркополицейскими пресечена деятельность группы лиц, причастной к культивации, производству и сбыту наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре участника противоправной деятельности. У задержанных лиц изъято более 1,7 кг наркотических средств (марихуана, гашишное масло и его производные), около 17 кг наркосодержащего растения рода конопля, оборудование для культивации, производства и фасовки наркотических средств, а также технические средства (ноутбуки и мобильные телефоны)», — уточняется в сообщении.

В настоящее время в отношении задержанных продолжаются следственные действия, на основании которых будут приняты процессуальные решения.