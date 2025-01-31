СК: гендиректора ремонтной фирмы будут судить за ЧП с рабочим в Светлом

СК: гендиректора ремонтной фирмы будут судить за ЧП с рабочим в Светлом
Фото пресс-службы регионального СК
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В Светлом генеральный директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью разнорабочего. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2023 году гендиректор предприятия, занимающегося ремонтом и обслуживанием газгольдеров, принял на работу жителя области без оформления с ним трудовых отношений. 1 ноября 2023 года обвиняемый поручил сотруднику произвести обследование газгольдерной бочки на территории Светлого. При этом разнорабочий не был проинструктирован по охране труда, не прошел медосмотр и не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Кроме того, перед началом производства работ не был выполнен анализ воздушной среды внутри газгольдерной бочки. В результате 35-летний мужчина, находясь в газгольдере и вдыхая пары газа, потерял сознание. Полученная им комбинированная травма в виде отравления природным газом, отморожения туловища и глубокой комы повлекла причинение тяжкого вреда его здоровью.

По уголовному делу следствием допрошены свидетели, получен ряд судебных экспертиз, изучена техническая документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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