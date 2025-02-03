Суд взыскал компенсацию с родителей школьника, сломавшего ногу однокласснику

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Суд взыскал компенсацию вреда в пользу ребенка, которому одноклассник сломал ногу. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

В Московский районный суд мать 9 летнего школьника с иском о возмещении морального вреда и материального ущерба к несовершеннолетнему в лице его законного представителя. В обоснование требований истец указала, что в сентябре 2023 года во дворе дома по ул. О. Кошевого в Калининграде десятилетний одноклассник в ходе конфликта причинил ее ребенку телесные повреждения, применив борцовский прием. А именно: прыгнув сыну истца на спину, он повалил его на землю, одновременно подогнул левую ногу и повернул ее. В результате сын истицы получил закрытый перелом обеих костей голени.

В ходе судебного заседания был установлен факт причинения ребенку телесных повреждений, в результате которых он не мог самостоятельно передвигаться длительное время, проходил лечение, вынужден был избегать нагрузок и испытывал серьезные физические и нравственные страдания. Решением суда в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреза в размере 200 000 рублей, а в пользу его матери — материальный ущерб в размере 67 762,12 рубля. Решение суда вступило в законную силу.

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