УМВД: житель Славского района обиделся на жену и сжёг их общий дом (видео)

В Славском районе полицейскими задержан местный житель, который из-за обиды на жену поджег их общий дом. В результате происшествия жилое помещение полностью сгорело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

56-летний злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что причиной поступка стала обида на жену, которая собиралась от него уйти. Оскорбленный ее заявлением мужчина решил на прощание уничтожить их совместное имущество, доля в котором принадлежит и их ребенку. В итоге ранее судимый хозяин дома он облил бензином деревянный пол в комнате и поджег.

В отношении подозреваемого следователем МО МВД России «Советский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Злоумышленнику грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.