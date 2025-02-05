УМВД: житель Славского района обиделся на жену и сжёг их общий дом (видео)

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В Славском районе полицейскими задержан местный житель, который из-за обиды на жену поджег их общий дом. В результате происшествия жилое помещение полностью сгорело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

56-летний злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что причиной поступка стала обида на жену, которая собиралась от него уйти. Оскорбленный ее заявлением мужчина решил на прощание уничтожить их совместное имущество, доля в котором принадлежит и их ребенку. В итоге ранее судимый хозяин дома он облил бензином деревянный пол в комнате и поджег.

В отношении подозреваемого следователем МО МВД России «Советский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Злоумышленнику грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.


Видео пресс-службы регионального УМВД

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