55-летняя жительница Гвардейска перевела на «безопасный счёт» более 1,3 млн рублей. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением по факту кибермошенничества, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы по финансовому мониторингу и убедил в том, что третьи лица пытаются оформить на её имя кредит. Заявительница поверила мошенникам и, действуя по их инструкции, самостоятельно перевела на так называемый «безопасный счёт» более 680 тысяч рублей личных накоплений и 700 тысяч рублей, взятых в кредит. Транзакции она производила несколькими операциями через банкомат.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники УМВД России по Калининградской области призывают жителей региона не верить телефонным собеседникам, выдающим себя за сотрудников банка, никому не передавать реквизиты банковских карт, не перечислять деньги на так называемые «безопасные счета» и не выполнять никаких действий по инструкции неизвестных.

В случае сообщений о якобы незаконных действиях в отношении сбережений необходимо прекратить разговор и самостоятельно позвонить на горячую линию банка или лично обратиться в финансовое учреждение.