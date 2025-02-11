УМВД: два жителя Правдинского районе застрелили лосиху и лосенка

УМВД: два жителя Правдинского районе застрелили лосиху и лосенка
Фото пресс-службы регионального УМВД
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Двое жителей Правдинского района стали фигурантами уголовного дела за незаконную охоту на лосей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками полиции в лесном массиве вблизи пос. Кленовое с поличным были задержаны двое подозреваемых — 48-летний местный житель и его 31-летний племянник. У них изъято охотничье ружье, автомобиль «УАЗ» и мешки с разделанной тушей лосенка. Неподалеку в болоте стражи порядка также обнаружили тушу лосихи с ранениями головы и лопатки. Сумма ущерба, причиненного государству, составила 640 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование продолжается.

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