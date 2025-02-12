СК: 33-летняя калининградка обвиняется в даче взятки сотруднику УФСБ

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33-летней калининградке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом собственной безопасности УФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 28 января 2025 года обвиняемая передала взятку в сумме 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ. Взамен женщина рассчитывала, что ее старшей сестре, гражданке иностранного государства, будет выделена квота на разрешение на временное пребывание на территории Российской Федерации. Передача денег производилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время женщина задержана в качестве подозреваемой, допрошена, ей предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В рамках расследования уголовного дела будет, в том числе, проверена и законность получения гражданства РФ обвиняемой, которая до недавнего времени являлась гражданкой иностранного государства.

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