В Калининграде 70-летняя пенсионерка потеряла 5,8 млн руб., поверив мошенникам

В Калининграде 70-летняя пенсионерка лишилась более 5,8 млн руб. из-за действий мошенников. Они использовали схему «безопасный счёт», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил неизвестный от лица «представителя финансового учреждения», а чуть позже поступил звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Женщина поверила, что её деньги находятся под угрозой, и перевела все свои сбережения, в том числе вырученные ранее с продажи автомобиля, на неизвестные счета.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».