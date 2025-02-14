Прокуратура требует полмиллиона с автомобилиста, сбившего подростка на мотоцикле

Прокуратура требует полмиллиона с автомобилиста, сбившего подростка на мотоцикле
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: ДТП

Прокуратура Нестеровского района требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

2 сентября 2024 года на ул. Черняховского в Нестерове водитель «Фольксвагена», выполняя разворот, не уступил дорогу мотоциклу под управлением несовершеннолетнего. В результате ДТП подростку причинен тяжкий вред здоровью. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП в пользу подростка компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter