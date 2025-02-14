Прокуратура требует полмиллиона с автомобилиста, сбившего подростка на мотоцикле

Прокуратура Нестеровского района требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

2 сентября 2024 года на ул. Черняховского в Нестерове водитель «Фольксвагена», выполняя разворот, не уступил дорогу мотоциклу под управлением несовершеннолетнего. В результате ДТП подростку причинен тяжкий вред здоровью. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП в пользу подростка компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении.