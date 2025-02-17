Областная таможня передала Росимуществу янтарь, изъятый у гражданина Германии (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям Росимущества в Калининградской области 2,25 килограмма янтарных изделий, которые пытался незаконно вывезти из региона 68-летний гражданин Германии. О этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Гражданин следовал с территории Калининградской области в Республику Польша через таможенный пост МАПП Мамоново-2 за рулём автомобиля. Инспекторам он сообщил, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе дальнейшего таможенного контроля в салоне транспортного средства были обнаружены предметы округлой формы, различных форм, размеров и цветов», — говорится в сообщении.

Согласно заключению таможенного эксперта, изъятый товар является сувенирной продукцией из янтаря в количестве 420 штук, часть из них — с инклюзами. Рыночная стоимость изделий составила свыше 245 тысяч рублей.

Суд постановил признать гражданина Германии виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»), и назначить административное наказание в виде конфискации предметов правонарушения и обращения их в доход государства.