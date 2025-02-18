На ул. Куйбышева произошло тройное ДТП с пострадавшим (фото)

В Калининграде на улице Куйбышева утром 18 февраля произошло тройное ДТП с пострадавшим. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, информация о столкновении у дома № 42 поступила в 06:35.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля „Хёндэ“, на автомобиле скорой медицинской помощи направлен в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.

Ранее представители Госавтоинспекции предупреждали жителей региона о наличии на некоторых дорогах снежного наката и гололедицы. В ГИБДД рекомендовали увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля и использовать более «плавный» стиль вождения.