41-летняя калининградка лишилась 2,4 млн рублей, поверив мошенникам

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Очередной жертвой распространенной мошеннической схемы стала 41-летняя женщина. Она перевела 2,4 миллиона рублей на счета аферистов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы финансового мониторинга. Он сообщил, что третьи лица получили доступ к ее счету. Потерпевшей для сохранности сбережения порекомендовали перевести свои сбережения на «безопасный» счет. Калининградка, испугавшись за накопления, выполнила все рекомендации мошенников и перевела деньги на указанные счета.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают: «Не стоит вести беседы на финансовые темы с незнакомцами, кем бы они ни представлялись. Проверяйте поступившую информацию непосредственно в банке при личном визите».


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