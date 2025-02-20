На променаде в Зеленоградске пресекли незаконную установку торгового объекта (фото)

В Зеленоградске остановили незаконные земляные работы на променаде в районе гостиницы «Априори». По предварительным данным, заказчики работ планировали установить торговый объект. Об этом сообщает администрация округа в своём телеграм-канале.

На утверждённой схеме размещения НТО (нестационарных торговых объектов) в этом месте установка торговых объектов не предусмотрена. Работы велись без получения разрешительной документации. Кроме того, по словам администрации, из-за работ была нарушена целостность склона.

Сейчас сотрудники администрации готовят материалы в МВД для привлечения заказчика к ответственности.

«Ранее эта же организация произвела вырубку кустарника без оформления разрешительной документации. По факту самовольной вырубки кустарника администрация направила материалы в ОМВД „Зеленоградский“. Ответ из полиции о принятии мер по данному факту пока не поступил», — сообщает администрация.