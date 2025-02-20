На променаде в Зеленоградске пресекли незаконную установку торгового объекта (фото)

На променаде в Зеленоградске пресекли незаконную установку торгового объекта (фото)
Фото: администрация Зеленоградского округа
Все новости по теме: Застройка побережья

В Зеленоградске остановили незаконные земляные работы на променаде в районе гостиницы «Априори». По предварительным данным, заказчики работ планировали установить торговый объект. Об этом сообщает администрация округа в своём телеграм-канале.

На утверждённой схеме размещения НТО (нестационарных торговых объектов) в этом месте установка торговых объектов не предусмотрена. Работы велись без получения разрешительной документации. Кроме того, по словам администрации, из-за работ была нарушена целостность склона.

Сейчас сотрудники администрации готовят материалы в МВД для привлечения заказчика к ответственности.

«Ранее эта же организация произвела вырубку кустарника без оформления разрешительной документации. По факту самовольной вырубки кустарника администрация направила материалы в ОМВД „Зеленоградский“. Ответ из полиции о принятии мер по данному факту пока не поступил», — сообщает администрация.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter