Вынесен приговор мужчине, заставившему 9-летнюю девочку прислать ему видеопорно

В Калининграде вынесен приговор 25-летнему уроженцу Узбекистана, совершившему преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что в декабре 2023 года мужчина в одном из мессенджеров вступил в переписку с 9-летней девочкой и прислал ей видео порнографического характера. После этого под угрозой убийства приказал ребенку изготовить и прислать ему такое же видео. Напуганная девочка сделала это. В судебном заседании злоумышленник вину в совершении преступления не признал.

Тем не менее суд квалифицировал действия мужчины как действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Приговором Ленинградского районного суда ему назначено 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.