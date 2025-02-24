Пенсионерка из Черняховска осталась без квартиры и денег, поверив мошенникам

Все новости по теме: Криминал

73-летняя жительница Черняховска стала очередной жертвой мошенников, потеряв не только деньги, но и квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что к банковскому счету заявительницы якобы получили доступ мошенники, и убедил женщину перевести все деньги на «безопасный» счет. После этого женщине заявили, что на указанный счет необходимо перевести более крупную сумму, так деньги точно будут в сохранности. Тогда пенсионерка сначала продала все золотые украшения, а затем и свою квартиру за 1 800 000 рублей. В общей сложности жертва аферистов лишилась 3 760400 рублей.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила: не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров от неизвестных, и всегда помнить, что «безопасных» счетов не существует.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter