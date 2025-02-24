Пенсионерка из Черняховска осталась без квартиры и денег, поверив мошенникам

73-летняя жительница Черняховска стала очередной жертвой мошенников, потеряв не только деньги, но и квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что к банковскому счету заявительницы якобы получили доступ мошенники, и убедил женщину перевести все деньги на «безопасный» счет. После этого женщине заявили, что на указанный счет необходимо перевести более крупную сумму, так деньги точно будут в сохранности. Тогда пенсионерка сначала продала все золотые украшения, а затем и свою квартиру за 1 800 000 рублей. В общей сложности жертва аферистов лишилась 3 760400 рублей.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила: не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров от неизвестных, и всегда помнить, что «безопасных» счетов не существует.