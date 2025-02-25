На российско-литовской границе конфисковали незадекларированные автосканеры (фото)

Сотрудники Калининградской областной таможни конфисковали на российско-литовском участке таможенной границы автомобильные диагностические сканеры. Их рыночная стоимость, согласно заключению эксперта, составила 325 тыс. рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
Товар с нарушением таможенного законодательства перевозил гражданин РФ. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование»), и назначил наказание в виде конфискации товара. Сотрудники таможни передали автосканеры представителям Министерства обороны РФ.