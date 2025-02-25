Возбуждено дело о покушении на мошенничество при строительстве школы в Луговом

В Калининграде возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве школы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что в мае 2022 года гурьевская администрация заключила концессионное соглашение о строительстве школы в пос. Луговое на 1,1 тыс. мест с ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение», входящим в холдинг ООО «СБ Капитал». На реализацию соглашения предусматривалось выделение бюджетных средств в размере свыше 2,7 млрд рублей. «Строительство должно было завершиться 31 декабря 2023 года. Однако должностные лица из числа руководящего состава холдинговой компании не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, рассчитывая похитить денежные средства, в связи с чем сроки строительства образовательного учреждения были сорваны», — отмечают в УМВД.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Калининградской области по материалам прокуратуры Гурьевского района возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.