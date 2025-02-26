Росприроднадзор проверяет данные о сбросе загрязнённых вод в Балтийское море (фото)

Росприроднадзор проверяет данные о сбросе загрязнённых вод в Балтийское море (фото)
Скриншот видео из Telegram-канала Росприроднадзора
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В Росприроднадзоре проверяют поступившую информацию о сбросе загрязнённых вод в Балтийское море. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Проверили сообщения граждан в социальных сетях о сбросе загрязнённых вод в Балтийское море. На материалах, размещённых очевидцами, видно, как по трубе стекают мутные стоки с пеной. Наши инспекторы выехали в посёлок Севастопольский Калининградской области. На месте старых очистных сооружений обнаружили две трубы на расстоянии 20-30 метров друг от друга. В момент проверки из них шёл сброс канализационных стоков на рельеф и далее в Калининградский залив Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Выпуски, как уточняется, не стоят на учёте. Росприроднадзор устанавливает их собственников, после чего в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

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