Таможенники пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет в Литву (фото)

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Сотрудниками Калининградской областной таможни во взаимодействии с представителями регионального УФСБ пресечена контрабанда табачной продукции в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Водитель одной из калининградских компаний за рулем тягача с полуприцепом прибыл на таможенный пост МАПП Чернышевское для последующего выезда в Литву. В ходе таможенного досмотра в скрытых полостях дверей полуприцепа обнаружено 1526 пачек сигарет. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость товара составляет 206 тыс. рублей.

Незаконно перемещенный товар изъят. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни.

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