Прокуратура требует полмиллиона для ребенка, сбитого на «зебре» в Зеленоградске

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Прокуратура Зеленоградского района по итогам проверки по обращению местного жителя подала иск о взыскании морального вреда в пользу его ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 22 января 2025 года водитель автомобиля «Опель» на пешеходном переходе по ул. Тургенева в Зеленоградске не уступил дорогу 14-летнему мальчику и совершил наезд на него. В результате пострадавший получил ушибы и другие травмы.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда и затрат на лечение в размере 502 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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