В Низменном мужчина провалился под лед, ему помогли спасатели

В поселке Низменное Черняховского округа во время рыбалки мужчина провалился под лёд, сообщает региональное управление МЧС.



Пострадавший рыбачил на заброшенном карьере. Его эвакуировали городские спасатели и передали медикам.

В МЧС напоминают, что нельзя выходить на лед, если его толщина менее 12 см. «Не проверяйте прочность льда ударом ноги; не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости; запрещено выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения; следите за детьми и не подпускай их к водоемам», — предупреждает ведомство.