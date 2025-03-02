В Низменном мужчина провалился под лед, ему помогли спасатели

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В поселке Низменное Черняховского округа во время рыбалки мужчина провалился под лёд, сообщает региональное управление МЧС.

Пострадавший рыбачил на заброшенном карьере. Его эвакуировали городские спасатели и передали медикам.

В МЧС напоминают, что нельзя выходить на лед, если его толщина менее 12 см. «Не проверяйте прочность льда ударом ноги; не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости; запрещено выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения; следите за детьми и не подпускай их к водоемам», — предупреждает ведомство.



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