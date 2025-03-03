В пользу пострадавшего на производстве калининградца взыскали 800 тыс. рублей

В пользу пострадавшего на производстве калининградца взыскали 800 тыс. рублей
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В пользу пострадавшего на производстве калининградца взыскали 800 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

Отмечается, что травму получил водитель-экспедитор, который также выполнял задачи кладовщика. Он перемещал товар на гидравлической тележке на склад. Во время движения груз упал на рабочего, так как не был закреплён. ФССП сообщила, что мужчина получил травмы таза и бедра, что относится к тяжкому вреду здоровья. После лечения водителю-экспедитору установили третью группу инвалидности.

Суд постановил взыскать с компании 800 тыс. рублей в пользу калининградца. На счета работодателя наложили арест, юрлицу также вынесли запрет на регистрационные действия движимого имущества: двенадцати грузовых фургонов марки «Sollers Atlant» 2024 года выпуска и «Peugeot Expert» (2021).

«Меры подействовали незамедлительно и организация-должник перечислила 800 тысяч рублей на депозитный счет отделения. Денежные средства уже направлены взыскателю. Права пострадавшего на производстве восстановлены», — говорится в сообщении службы.

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