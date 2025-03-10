Жертве лжеброкеров из Янтарного вернули деньги за «лицензию» (видео)

Жертве лжеброкеров из Янтарного вернули деньги за «лицензию» (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления МВД России
Все новости по теме: Криминал

69-летнему жителю Янтарного, ставшему жертвой лжеброкеров, вернули утерянные средства. Пенсионер перевёл 44,5 тыс. рублей якобы за лицензию на биржевую торговлю, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Злоумышленница позвонила пенсионеру и представилась брокером. Она предложила заработать на торговле на бирже и посоветовала для начала приобрести соответствующую лицензию за 44 500 рублей. Для этого мошенница продиктовала номер счёта, куда пожилой мужчина перечислил деньги. При этом в момент осуществления финансовой операции пенсионер заметил, что отправил свои сбережения на счёт, принадлежащий некой Зульфие, хотя звонившая в разговоре представилась другим именем. Заподозрив неладное, он обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Установив обстоятельства произошедшего, полицейские обратились в банк и при помощи сотрудников финансовой организации заморозили транзакцию. В дальнейшем деньги были возвращены потерпевшему.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter