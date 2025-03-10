Жертве лжеброкеров из Янтарного вернули деньги за «лицензию» (видео)

69-летнему жителю Янтарного, ставшему жертвой лжеброкеров, вернули утерянные средства. Пенсионер перевёл 44,5 тыс. рублей якобы за лицензию на биржевую торговлю, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Злоумышленница позвонила пенсионеру и представилась брокером. Она предложила заработать на торговле на бирже и посоветовала для начала приобрести соответствующую лицензию за 44 500 рублей. Для этого мошенница продиктовала номер счёта, куда пожилой мужчина перечислил деньги. При этом в момент осуществления финансовой операции пенсионер заметил, что отправил свои сбережения на счёт, принадлежащий некой Зульфие, хотя звонившая в разговоре представилась другим именем. Заподозрив неладное, он обратился в полицию», — говорится в сообщении.

Установив обстоятельства произошедшего, полицейские обратились в банк и при помощи сотрудников финансовой организации заморозили транзакцию. В дальнейшем деньги были возвращены потерпевшему.