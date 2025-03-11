Собянин сообщил об отражении самой массовой атаки БПЛА на Москву (фото)

Собянин сообщил об отражении самой массовой атаки БПЛА на Москву (фото)
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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Утром 11 марта Москва и Подмосковье перенесли самую массовую атаку беспилотников с начала СВО. О числе пострадавших и количестве разрушений рассказали в своих телеграм-каналах мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, — написал Собянин. — На подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу».

Падение обломков, по его словам, фиксировали в городских округах Домодедово и Раменское.

Андрей Воробьёв в свою очередь сообщил, что по состоянию на утро в Подмосковье максимальное число пострадавших и самый большой ущерб был отмечен в трёх муниципалитетах.

«В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребёнка, — написал губернатор. — Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь. Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний „MoсКокс“ и „Сантехкомплект“ — там пострадавших нет».

В Домодедово, как уверяет Воробьёв, БПЛА атаковал парковку рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг».

«Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен. Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии — идет операция», — добавил он.

В Раменском, по сообщению Воробьёва, за медицинской помощью обратились пять человек.

«Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась. Здесь пострадали 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег. Там загорелась кровля, пожар локализован», — заключил губернатор.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России.

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