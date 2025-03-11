43-летний калининградец лишился 2 млн кредитных средств, поверив мошенникам

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Очередной житель Калининграда стал жертвой телефонных мошенников. Доверчивый мужчина лишился двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

43-летний калининградец сообщил полиции, что ему в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что на имя потерпевшего оформлена заявка на получение кредита. И чтобы закрыть уже оформленный кредит, необходимо взять еще один и перевести данные денежные средства на «безопасный счет». Поверив мошенникам, мужчина отправился в отделение банка, где оформил кредит на 2 миллиона рублей и совершил перевод.

Когда калининградец понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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