Под Зеленоградском в ДТП пострадали 18-летний водитель и 15-летний пассажир «Ауди»

Под Зеленоградском в ДТП пострадали 18-летний водитель и 15-летний пассажир «Ауди»
Фото пресс-службы областной ГИБДД
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Во вторник, 11 марта, поздно вечером в Зеленоградском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась около 22:25 в пос. Сосновка. 18-летний водитель «Ауди» на левостороннем закруглении дороги допустил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сам водитель и его 15-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены на скорой в медицинское учреждение Калининграда.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.


Видео со страницы «ВКонтакте» областной ГАИ

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