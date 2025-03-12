Под Зеленоградском в ДТП пострадали 18-летний водитель и 15-летний пассажир «Ауди»

Во вторник, 11 марта, поздно вечером в Зеленоградском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась около 22:25 в пос. Сосновка. 18-летний водитель «Ауди» на левостороннем закруглении дороги допустил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП сам водитель и его 15-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены на скорой в медицинское учреждение Калининграда.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.