Суд арестовал подростка, подозреваемого в поджогах щитов вышек сотовой связи

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В Калининграде взят под стражу несовершеннолетний, подозреваемый в поджогах вводно-распределительных щитов вышек сотовой связи. Подростку вменяют два эпизода по п. «а» ч.2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с 14 по 15 декабря 2024 года В., а также еще двое несовершеннолетни умышленно подожгли вводно-распределительные щиты, установленные на вышках мобильных операторов. Результаты сняли на видео, которое один из соучастников направил неустановленному лицу в подтверждение успешного завершения диверсии, за что на счет одного из соучастников были переведены деньги.

Ходатайствуя об аресте подозреваемого, следователь указал, что В. обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, не имеет постоянного места жительства, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая. Постановление не вступило в законную силу.

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