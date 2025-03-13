Финансовый эксперт из Черняховска лишилась 2 млн, пытаясь заработать на «бирже»

41-летняя финансовый эксперт из Черняховска стала жертвой мошенников и потеряла около 2 млн руб., пытаясь заработать на «бирже». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился специалистом инвестиционной компании. Он предложил ей помощь в получении дополнительного заработка на бирже. Потерпевшая заинтересовалась «легкими деньгами», оформила кредит на сумму 1,99 млн руб. и перевела их в криптовалюту, которую по рекомендации лжеброкера отправила на инвестиционную платформу. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась, и женщина поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».