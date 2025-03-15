МВД: раскрыта ОПГ, легализовавшая более 10 млрд с продажи наркотиков в регионах

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Полиция возбудила уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей с продажи наркотиков в регионах. Изъято свыше тонны веществ. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023 года на территории нескольких регионов России злоумышленники сбывали синтетические наркотики через интернет-магазин. Задержаны семь предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества, которым инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств и свыше десяти тонн их прекурсоров. Руководители и участники преступного сообщества обвиняются в легализации (отмывании) денег (ст. 174.1 УК РФ).

Как уточнила Ирина Волк, фигуранты «разработали схему, согласно которой полученные в результате совершения наркопреступлений деньги легализовывались посредством различных финансовых операций». Расследование уголовного дела продолжается.

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