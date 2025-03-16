На Янтарном комбинате в Калининградской области произошёл пожар (видео)

На Янтарном комбинате в Калининградской области произошёл пожар (видео)
Фото: скриншот видео МЧС России
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В Калининградской области ночью 16 марта загорелся чердак в здании Янтарного комбината на 1000 квадратах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Калининградской области.

«В результате срабатывания пожарной сигнализации в 2 часа 38 минут оперативным дежурным комбината были вызваны пожарные расчеты. Пожарные прибыли в течение трех минут. По предварительным данным возгорание началось в кровле одного из корпусов административно-хозяйственной службы предприятия. Причина устанавливается. На данный момент очаг локализован. Площадь пожара ориентировочно составила 400-500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Благодаря слаженным действиям всех служб и ведомств удалось не допустить распространение огня на соседнее здание музея с уникальными экспонатами, в том числе янтарными самородками», — прокомментировала происшествие пресс-служба Янтарного комбината.

По данным МЧС, на месте работало порядка 50 специалистов и 10 единиц техники.

 

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