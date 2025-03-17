Спасатели ликвидировали последствия ДТП с ребёнком в Гурьевском округе (фото)

Фото: пресс-служба регионального управления МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Гурьевском муниципальном округе. В посёлке Знаменка водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В машине находились женщина и ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля и оказали первую помощь. В результате аварии пострадала женщина, её передали медикам. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, отметили в МЧС. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 марта в 07:40 на 20 км +800 м автодороги «Калининград — Полесск». Травмы получила водитель авто. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.