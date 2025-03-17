Спасатели ликвидировали последствия ДТП с ребёнком в Гурьевском округе (фото)

Все новости по теме: ДТП
Фото: пресс-служба регионального управления МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП в Гурьевском муниципальном округе. В посёлке Знаменка водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В машине находились женщина и ребенок, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля и оказали первую помощь. В результате аварии пострадала женщина, её передали медикам. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, отметили в МЧС. На месте работали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 марта в 07:40 на 20 км +800 м автодороги «Калининград — Полесск». Травмы получила водитель авто. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter