Власти Белгородской области заявили об усилении обстрелов приграничных районов

Пограничные с Украиной районы Белгородской области испытывают на себе усиление артиллерийских обстрелов и налётов беспилотников. О том, что за минувшие сутки удары были нанесены по нескольким муниципалитетам, в результате чего пострадали мирные жители, во вторник, 18 марта, сообщил в своём официальном телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что один БПЛА самолётного типа был сбит над Белгородом — в результате падения обломков ранен молодой мужчина (он находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии).

В Белгородском районе были атакованы артиллерией посёлки Дубовое, Комсомольский, Разумное, сёла Ближнее, Красный Хутор, Нечаевка, Репное, Ясные Зори и хутор Церковный. Также там были совершены атаки 22 беспилотниками, 21 из которых сбит системой ПВО.

«В селе Ясные Зори мужчина получил ранение от сдетонировавшей мины „колокольчик“, — добавил Гладков. — Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены частный дом, автомобиль и производственное предприятие».

Также атаки беспилотников и артобстрелы были направлены против районов:

— Борисовский (их отражали в сёлах Зозули и Цаповка);

— Валуйский (сёла Борки, Долгое, Тулянка и хутор Леоновка);

— Волоконовский (сёла Новое, Тишанка, а также хутор Давыдкин);

— Грайворонский (сёла Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино);

— Губкинский;

— Ивнянский;

— Корочанский;

— Красногвардейский;

— Краснояружский (посёлки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, Степное, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Фищево) — в районе посёлка Степное от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу;

— Прохоровский (сбиты 13 беспилотников самолётного типа);

— Ракитянский;

— Шебекинский (город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Панко).

Позднее губернатор Гладков добавил, что очередному удару ВСУ подвергся Краснояружский район, в результате чего были ранены три мирных жителя.

«На участке дороги в районе села Графовка служебный автобус подорвался на взрывном устройстве, — уточнил он. — В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы. После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения».