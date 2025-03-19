40-летняя калининградка потеряла более 4 млн кредитных средств, поверив «брокеру»

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В Калининграде 40-летняя женщина лишилась более 4 млн рублей, пытаясь заработать на бирже. Она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что накануне с потерпевшей в мессенджере связался неизвестный, который представился брокером инвестиционной компании. Он предложил ей помощь в получении дополнительного заработка на бирже. Калининградку заинтересовали «легкие деньги». Она оформила кредит в размере 4 216 000 рублей и перевела денежные средства в криптовалюту, которую по рекомендации лжеброкера отправила на инвестиционную платформу. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась, а заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают: мошеннические платформы и брокеры не имеют лицензии Центробанка или других регуляторов. Это означает, что деятельность компании не контролируется никакими официальными органами, что повышает риски для клиентов. Особое внимание следует уделить методам приёма платежей, используемым брокером. Если все платежи происходят на карты или кошельки частных лиц, это может служить сигналом о нелегальности операций и отсутствии прозрачности в работе компании.


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