УМВД: калининградка за деньги заключала фиктивные трудовые договоры с мигрантами

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В Калининграде полицейские привлекли к ответственности местную жительницу, подозреваемую в заключении фиктивных трудовых договоров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили правоохранители, 42-летняя женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, заключала с иностранцами трудовые договоры, тем самым обеспечивая им законное пребывание на территории области. Стоимость услуги составляла от 2 до 3 тысяч рублей, при этом документы не имели юридической силы. По предварительным данным, фиктивной услугой успели воспользоваться не менее 44 мигрантов.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.


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