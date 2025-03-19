Прокуратура Балтийска требует компенсацию для девочки, пострадавшей на занятии в ДШИ

Прокуратура города Балтийска в суде защищает права несовершеннолетней, получившей травму на занятиях в детской школе искусств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в декабре 2024 года 12-летняя школьница во время занятий по ритмике, отрабатывая технику акробатического элемента, получила травму в виде компрессионного перелома позвоночника. Прокуратура города по результатам проверки направила в суд исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда и затрат на лечение в размере 91 тыс. рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.