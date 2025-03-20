У лишенного прав жителя Черняховска конфисковали «Инфинити» за нетрезвое ДТП

У лишенного прав жителя Черняховска конфисковали «Инфинити» за нетрезвое ДТП
Фото пресс-службы ГИБДД
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В Черняховске вынесен приговор по уголовному делу о вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД области.

9 февраля 2025 года около 5 часов утра лишенный водительских прав за нетрезвое вождение мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался за рулем «Инфинити» по улицам Черняховска и совершил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль «Инфинити», принадлежащий подсудимому, конфискован в собственность государства.

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