44-летний калининградец лишился автомобиля и денег, поверив в «безопасный счет»

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Очередной калининградец стал жертвой телефонных мошенников. Они убедили мужчину продать автомобиль и перевести вырученные с продажи деньги на «безопасный» счет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 44-летним горожанином поочередно связались неизвестные, представившиеся сотрудниками различных госучреждений. Они пояснили, что автомобиль мужчины могут изъять правоохранители, так как он пользуется им по генеральной доверенности. Калининградца убедили продать машину, пообещав, что после продажи ему помогут ее вернуть. Мужчина продал авто за 1 280 000 рублей, переведя затем деньги на «безопасный» счет. Помимо этого, поверив, что к его банковскому счету получили доступ третьи лица, калининградец оформил кредит в размере 900 тысяч рублей и также средства мошенникам.

Осознав через какое-то время, что стал жертвой аферистов, потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». УМВД в очередной раз напоминает, что «безопасных» счетов не существует. «Проверяйте всю информацию, прежде чем совершать какие-либо финансовые операции. Мошенники стараются действовать быстро, чтобы вы не успели обдумать ситуацию. Не торопитесь с принятием решений, когда это касается вашего имущества и денежных средств. Услышав фразу про «безопасный» счет, прервите разговор!» — призывают в полиции.

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