Жительница Черняховска потеряла почти 2 млн рублей, поверив телефонным мошенникам

Жительница Черняховска лишилась почти 2 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

В черняховскую полицию обратилась женщина 1961 г.р., которая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он сообщил, что с ее счета в банке мошенники пытаются снять все сбережения, и посоветовал перевести деньги на другой счет, где они якобы будут в безопасности. Женщина поверила и перечислила на счет аферистов 1 миллион 899 тысяч рублей личных сбережений. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». УМВД России по Калининградской области предупреждает: не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мошенники используют различные поводы, чтобы получить от вас нужную им информацию. Не сообщайте никому коды из СМС-сообщений и личные данные.