22-летний калининградец лишился денег, поверив в «проверку пожарной безопасности»

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Калининградец лишился денежных средств после звонка с сообщением о проверке пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 22-летний сотрудник развлекательного комплекса. Он сообщил о том, что стал жертвой дистанционных мошенников. Выяснилось, что на стационарный телефон комплекса позвонил неизвестный и сообщил, что в офис в этот день якобы приедет пожарная инспекция. В течение двух часов собеседник оставался на связи с молодым человеком и убеждал его под различными предлогами, что перед проверкой он должен внести определенную сумму на указанный им счет.

Заявитель в итоге не смог пояснить полицейским, как мошенник заставил его перевести денежные средства, вспомнив лишь о том, что звонивший пообещал вернуть ему деньги после подписания им документа о прохождении проверки. В итоге сотрудник перевел злоумышленникам 92 700 рублей.

В настоящее время следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Полицейские устанавливают дальнейшее передвижение денежных средств, отправленных с банковского счета заявителя.

Полиция вновь призывает граждан не выполнять указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой и не переводить денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

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