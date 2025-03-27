Прокуратура: браконьера, застрелившего двух косуль под Багратионовском, ждет суд

Прокурор Багратионовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2025 года обвиняемый, не имея документов для осуществления охоты и добычи охотничьих ресурсов, застрелил из ружья двух косуль в Багратионовском лесничестве и разделал их туши. В результате противных действий мужчины региональному минприроды и Управлению охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области был причинен материальный ущерб на сумму 320 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.