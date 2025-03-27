В Правдинске ИП оштрафовали за незаконное привлечение к работе двух мигрантов

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Индивидуальный предприниматель в Правдинске оштрафован за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных гражданин. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что предприниматель в качестве субподрядчика выполнял работы по ремонту кровли многоквартирного дома в Правдинске и привлек к процессу двух граждан Узбекистана, не имеющих соответствующего патента.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 18.15. КоАП РФ — привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этого иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.


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