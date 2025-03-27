Суд приговорил к шести годам колонии водителя, сбившего насмерть пешехода

В Гурьевске вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Суд отправил виновника аварии в колонию общего режима. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

29 августа 2024 года около 18 часов житель Гурьевского района, управляя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения автомобилем «БМВ» по автодороге Калининград – Полесск, не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 41-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.