Суд приговорил к шести годам колонии водителя, сбившего насмерть пешехода

Суд приговорил к шести годам колонии водителя, сбившего насмерть пешехода
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Гурьевске вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП. Суд отправил виновника аварии в колонию общего режима. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

29 августа 2024 года около 18 часов житель Гурьевского района, управляя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения автомобилем «БМВ» по автодороге Калининград – Полесск, не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 41-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

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